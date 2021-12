Mudança na política monetária do BCE trará "novos desafios"

O ministro das Finanças, João Leão © Rodrigo Antunes/Lusa

O ministro das Finanças, João Leão, considerou esta quinta-feira que a política de normalização monetária do BCE deverá conduzir a um aumento das taxas de juro, o que será um desafio novo para países com dívida elevada a que Portugal irá responder com responsabilidade.

Sublinhando que a política de normalização monetária do Banco Central Europeu (BCE) "deverá conduzir a um aumento das taxas de juro na zona euro", o ministro das Finanças assinalou que tal "será um desafio novo", sobretudo para os países europeus que viram a sua dívida aumentar muito durante a pandemia de Covid-19.

Este será, contudo, um desafio que o país terá de enfrentar com o "sentido de responsabilidade que nos caracteriza", disse João Leão depois de o Instituto Nacional de Estatística (INE) ter divulgado hoje que Portugal registou um excedente de 3,5% do PIB no 3.º trimestre do ano, o que compara com um défice de 4,2% no período homólogo.