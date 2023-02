"Muito ansiosos." Carnaval de Torres Vedras espera mais de meio milhão de visitantes

© Orlando Almeida/Global Imagens (arquivo)

Por Rui Carvalho Araújo com Lusa 02 Fevereiro, 2023 • 22:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em Torres Vedras, a expectativa é alta: em ano de centenário do já famoso carnaval, a organização espera a visita de mais de meio milhão de pessoas e o clima já é de ansiedade.

Rui Penetra, presidente da empresa organizadora, PromoTorres, assinala quem 2020 o número de foliões "já rondou os 500 mil" e este ano devem ser ainda mais, em especial após a pandemia de Covid-19 ter obrigado a cancelar as duas últimas edições das festas.

"Faz com que o desejo de voltar à rua e celebrar o Carnaval na rua em conjunto aumente, sentimos que as pessoas estão muito ansiosas para que o Carnaval chegue", desejo que se alia aos festejos do centenário, que arrancam a 17 de fevereiro de 2023 e só terminam a 14 de fevereiro de 2024, já no Carnaval do próximo ano.

Depois dos anos da Covid-19, "as pessoas estão muito ansiosas para que o Carnaval chegue". 00:00 00:00

À espera de tamanha afluência, a organização e a câmara entenderam "criar um posto médico avançado" para dar resposta ao número de visitantes, já que "naturalmente o hospital e o centro de saúde não estão preparados para receber tanta gente num tão curto espaço de tempo".

Este posto médico avançado vai ser instalado no pavilhão da Expotorres, com médicos, enfermeiros, equipamento de suporte avançado de vida, trauma e pequena cirurgia, além de 32 camas, no âmbito de uma parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa.

Cinco equipas de socorrismo vão estar espalhadas pelo recinto do evento nas noites de maior afluência (sábado, dia 18, e segunda-feira, dia 20), sendo reduzidas a três nas restantes.

Também para prestar assistência aos visitantes do Carnaval, os bombeiros locais vão ter disponíveis sete equipas diurnas e três noturnas, reforçadas por três ambulâncias de outras corporações vizinhas para assegurar o transporte para hospitais fora do concelho.

Quanto à segurança, vai ser reforçado o sistema de videovigilância, com 16 câmaras espalhadas pelo recinto, e a PSP vai ter um dispositivo de meio milhar de agentes e 40 viaturas nos vários dias.

Mas, afinal, que centenário se festeja em Torres Vedras em 2023? Mais do que o do início das celebrações, explica Rui Penetra, é o do aparecimento dos reis do Carnaval.

"As brincadeiras e as celebrações são anteriores a 1923, em bom rigor", mas foi há cem anos que "surgiu o rei do Carnaval, um homem", e depois em 1924 "surgiu a rainha do Carnaval, também um homem".

Ricardo e Fernando são os reis da edição 2023. 00:00 00:00

Estabelece, assim, a tradição torreense que o rei e a rainha são "dois ilustres foliões" e este ano não será diferente: este ano as honras cabem "ao Ricardo e ao Fernando".

"São duas figuras desconhecidas do grande público, mas são dois foliões toreenses muito reconhecidos pelo que dão ao carnaval de Torres Vedras", este ano cabeças de cartaz da edição com o maior orçamento de sempre: cerca de 930 mil euros, mais 130 mil do que em 2020.

Com o tema do centenário dos festejos, o Carnaval arranca no dia 17 com o corso escolar, com nove mil crianças e jovens, de manhã, e a chegada e entronização dos reis acompanhada de um espetáculo multimédia alusivo à data, à noite.

Regressam os habituais corsos diurnos e noturnos, em que desfilam seis carros alegóricos, conhecidos pela sátira político-social, e milhares de foliões mascarados espontâneos, muitos dos quais disfarçados de matrafonas (homens mascarados de mulheres), como é típico no concelho.

O evento volta a ter quatro palcos de animação noturna ao ar livre, onde atuam os artistas Miguel Bravo, no dia 18 (sábado), e Ruth Marlene, no dia 20 (segunda-feira), além de vários DJ, até às 04h00, continuando a animação até de manhã nos bares e discotecas da cidade.

Em março, o Carnaval de Torres Vedras, conhecido como "o mais português de Portugal" por manter as tradições do entrudo português, foi inscrito no Património Cultural Imaterial Nacional.

Nos últimos anos, o evento tem atraído cerca de meio milhão de visitantes nos cinco dias em que ocorre e gerado receitas de cerca de 10 milhões de euros na economia local.