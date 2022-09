"Muito pobres ou nulas." Confederação do comércio critica medidas de apoio às empresas

© Leonardo Negrão/Global Imagens

Por Dora Pires com Clara Maria Oliveira 15 Setembro, 2022 • 19:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da confederação do comércio afirmou, esta quinta-feira, estar muito desiludido com o que ouviu do ministro da Economia e do Mar durante o anúncio das medidas de apoio às empresas, considerando que são "muito pobres ou nulas".

João Vieira Lopes disse, em declarações à TSF, que estranha o facto de o governo referir que anunciou um pacote de apoio às empresas, quando, na sua opinião, apenas apresentou um pacote de apoio à "indústria e agrícola". Pelo contrário, o líder da confederação não entende por que razão praticamente não há medidas para o setor do "comércio e serviços".

Ouça as declarações de João Vieira Lopes 00:00 00:00

"Tudo o que tenha a ver com preços de combustíveis e transporte ferroviário, não se aplica ao transporte de passageiros, que é uma coisa que estranhamos", afirma.

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, anunciou um pacote de medidas de mais de 1400 milhões de euros para apoiar as empresas face ao aumento de custos com a energia, incluindo uma linha de crédito.

Em conferência de imprensa esta quinta-feira, em Lisboa, o governante deu conta de várias medidas, desde uma linha de crédito de 600 milhões de euros, o alargamento de apoios a indústrias de consumo intensivo de gás, apoios à formação, medidas de aceleração da eficiência e transição energética, fiscais, entre outras.