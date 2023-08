Municípios do Alto Minho questionam Governo sobre verbas para reparar prejuízos das intempéries

© António Cotrim/Lusa (arquivo)

A Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM) vai enviar à ministra da Coesão Territorial um ofício para saber se foram aprovadas as candidaturas municipais a verbas para reparar os prejuízos do mau tempo de janeiro, revelou esta quarta-feira o presidente.

Em declarações à Lusa, Manoel Batista explicou que a decisão foi tomada na segunda-feira, na reunião do Conselho Intermunicipal do Alto Minho, composto pelos dez presidentes de câmara de cada um dos municípios da CIM.

Os autarcas querem "clarificar se as candidaturas foram aprovadas e qual a verba que cabe a cada município", explicou o também presidente da Câmara de Melgaço.

Manoel Batista disse que a CIM "não tem informação sobre as candidaturas" e que "não chegou nada" aos municípios mais afetados pelo mau tempo de 01 de janeiro -- Caminha, Valença, Vila Nova de Cerveira e Viana do Castelo.

"A informação que foi dada há um mês foi que o dinheiro viria a breve trecho", observou o presidente da CIM, referindo que "os instrumentos financeiros ainda não estarão disponíveis para as autarquias".

Daí o oficio a enviar à ministra, numa tentativa de "acelerar o processo", explicou.

O presidente da Câmara de Caminha (PS) alertou hoje que "continua sem chegar" ao concelho o dinheiro prometido pelo Governo para recuperar os prejuízos do mau tempo de 01 de janeiro que se fez sentir na região.

O presidente daquela autarquia do distrito de Viana do Castelo notou que ainda nem houve resposta às candidaturas apresentadas para financiamento dos prejuízos, que em Caminha são superiores a "13 milhões de euros".

"Passados sete meses, o Estado não deu resposta à população. Não se sabe que candidaturas foram aprovadas, se chega o dinheiro ou quando chega", lamentou o autarca.

Em janeiro, após a reunião do Conselho de Ministros, a ministra da Coesão Territorial indicou existirem, por todo o país, prejuízos de 293 milhões de euros devido à chuva intensa de dezembro e janeiro, referindo que o Governo ia conceder apoios de 185 milhões de euros.

A Comunidade Intermunicipal (CIM) no Alto Minho contabilizou, no início de janeiro, em 20 milhões de euros os prejuízos provocados pelo mau tempo no primeiro dia do ano.

Também em janeiro, o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) contabilizou os prejuízos causados pelo mau tempo em dezembro e janeiro nos 60,5 milhões de euros, excluindo o setor privado,

A Lusa contactou a CCDR-N e o ministério da Coesão Territorial, mas até ao momento não recebeu resposta.