Municípios e hotelaria do Algarve dizem que o dinheiro é bem-vindo mas insuficiente

O dinheiro é bem-vindo mas insuficiente. O presidente da Associação de Municípios do Algarve reage desta forma ao anuncio do primeiro-ministro, António Costa que revelou em Bruxelas que o Governo vai ajudar a economia do Algarve afetada pela quebra no turismo com 300 milhões de euros.

António Pina recorda que o Algarve representa cerca 5% da economia nacional. "Um reforço de 300 milhões é bom, mas parece-me pouco, porque só o hospital quase consume essas verbas".

Para o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, o montante agora anunciado é "manifestamente insuficiente".

Elidérico Viegas lembra a dimensão dos prejuízos no setor do turismo do Algarve durante a pandemia. "O plano específico para ajudar o Algarve é de facto uma medida acertada, vai de encontro as necessidade de recuperação da atividade turística mas o montante anunciado não está ajustado à necessidade.

Elidérico Viegas saúda a possibilidade de extensão do lay off para o sector. "A medida vem ao encontro das nossas propostas, que defende a possibilidade de extensão do lay off simplificado até à Páscoa do próximo ano, que é quando pensamos que será possível fazer regressar alguma normalidade no turismo no Algarve, e conciliar isso com a qualificação dos trabalhadores nos empregos.

