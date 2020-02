Não chegou a validar as faturas? As Finanças dão-lhe até ao final do dia para o fazer

Portal e-fatura © Artur Machado/Global Imagens

A Autoridade Tributária (AT) alargou mais um dia o prazo para a validar as faturas no Portal das Finanças. Esta terça-feira, dia 25 de fevereiro, era o último dia previsto para a validação de faturas para o IRS, no entanto, foram detetados, ao longo do dia, problemas no acesso ao portal, o que levou as Finanças a darem mais um dia aos contribuintes para terminarem o processo.

"Tendo sido verificados constrangimentos temporários no acesso ao efatura para confirmação de faturas, entre as 18h00 e as 24h00 do dia 25 de fevereiro de 2020, que podem ter condicionado alguns contribuintes na validação das suas faturas, a AT informa que aquele sistema continua disponível durante o dia 26 de fevereiro de 2020 para esse efeito", explica a Autoridade Tributária.

Durante o dia 25 de fevereiro de 2020 foram validadas "mais de 33 milhões de faturas" e, no intervalo horário em que foram detetados constrangimentos, "os contribuintes validaram ainda assim mais de 2,2 milhões de fatura por hora", informa ainda a AT.