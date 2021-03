Não consegue entrar no site das Finanças? Não é o único

Portal das Finanças © Leonardo Negrão/Global Imagens

Por TSF e Lusa 09 Março, 2021 • 13:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Vários utilizadores reportaram uma falha no acesso às funções do portal da Autoridade Tributária e Aduaneira. A falha foi detetada pela TSF às 13h30.

Quando o contribuinte acede à plataforma e introduz as credenciais, é impedido de fazer qualquer operação. "Por motivos de ordem técnica não nos é possível responder ao seu pedido", pode ler-se na página.



O portal das Finanças pede ainda que os utilizadores tentem "mais tarde".

© Direitos reservados

Os montantes das deduções à coleta proporcionados pelas despesas comprovadas por fatura e outros documentos serão disponibilizados até 15 de março, numa nova página pessoal do Portal das Finanças. Nessa página é possível consultar gastos sem fatura dedutíveis no IRS, como juros do crédito à habitação, rendas de casa, taxas moderadoras e propinas, bem como mensalidades do ensino privado.

A campanha de entrega do IRS relativa a 2020 inicia-se no dia 1 de abril e termina em 30 de junho.

O alargamento do IRS automático e declaração pré-preenchida a alguns trabalhadores com recibos verdes foi esta terça-feira formalizado por decreto regulamentar publicado em Diário da República.