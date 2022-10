Não é só a Nigéria que falha no fornecimento de gás a Portugal

© EDP (arquivo)

A empresa elétrica revelou numa conferência telefónica com investidores, um dia depois da apresentado de resultados dos primeiros 9 meses do ano, que está a gastar mais dinheiro com a compra de gás porque Trinidad e Tobago está a falhar no envio de carregamentos para Portugal.

As centrais termoelétricas da EDP existentes na Península Ibérica são fornecidas de Gás Natural por dois contratos de longo prazo, um com os Estados Unidos e outro com Trinidad e Tobago, mas o país das Caraíbas "não está a respeitar o contrato a 100%" reconheceu o diretor financeiro da EDP, Rui Teixeira.

"O calendário e os volumes de gás fornecido por Trinidad e Tobago não estão a 100% o que obriga a EDP a ir ao mercado spot para cumprir com as obrigações de produção de energia", sublinha o responsável pelas contas da EDP.

O mercado spot é o mercado diário de Gás e que tem flutuações relevantes no preço e por isso tem grande impacto nos custos de produção da energia elétrica por via térmica.

Para contrariar este ciclo a EDP está à espera que chova para voltar a turbinar com as barragens na máxima força.