"Não era a opção inicial." Estado fica com 72,5% da TAP, assume gestão e injeta 1200 milhões

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos © Mário Cruz/Lusa

Por Cátia Carmo 02 Julho, 2020 • 23:05

O Governo anunciou esta quinta-feira que chegou a acordo com os acionistas privados da TAP, passando a deter 72,5% do capital da companhia aérea, por 55 milhões de euros.

"De forma a evitar o colapso da empresa o Governo optou por chegar a acordo por 55 milhões de euros", referiu o ministro das Finanças, João Leão, numa conferência de imprensa conjunta com o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.

O Estado aumenta a participação na TAP dos atuais 50% para 72,5%. Chegou a ser proposto à companhia aérea um empréstimo de 1200 milhões, com condições que os privados não aceitaram. Mas, ainda assim, foi possível chegar a um acordo e evitar a falência da empresa.

"A atividade da TAP tem sido de enorme importância estratégica para o país", reforçou o ministro das Finanças, João Leão.

Desta forma, o Governo ficará com a gestão da companhia aérea, que não será nacionalizada. Uma opção que, segundo o ministro das Infraestruturas, nunca foi a escolha inicial do Executivo.

"Era fundamental que os acionistas privados pudessem acompanhar com a conversão dos créditos que tinham em capital. Evitamos outra solução que nunca foi uma opção inicial do Governo mas que nunca pôde estar fora da mesa negocial", explicou Pedro Nuno Santos.

TAP vai ter de passar por processo de reestruturação

O responsável pela pasta das Infraestruturas lembrou também que a TAP apresentava, no final do ano passado, capitais próprios negativos de 580 milhões de euros. O que vai tornar indispensável um processo de reestruturação.

"Em nenhum canto do mundo isto é uma empresa em boa situação financeira. Este é um desafio grande que nós vamos ter pela frente. Um Governo tem de estar à altura dos desafios que tem pela frente, um Governo não foge das decisões difíceis", reconheceu o ministro.

Confrontado com as acusações que têm sido feitas por vários comentadores, que acusam o ministro de ter hostilizado os investidores privados e desvalorizado a empresa, o ministro respondeu que a TAP não depende das declarações feitas por um membro do Governo.

"Depende de uma avaliação objetiva, não é matéria de opinião, não depende de declarações de um membro do Governo", afirmou Pedro Nuno Santos.

A insolvência da companhia aérea, para o ministro, teria um grande impacto na economia nacional e no emprego dos portugueses.

"Teria um impacto direto na economia e no emprego dos portugueses, não apenas nos que trabalham para a TAP", acrescentou o ministro das Infraestruturas.