Não há aumentos para Funcionários Públicos que ganhem mais de 840 euros

Mais 150 mil funcionários públicos vão ser abrangidos por um aumento de dez euros por mês no salário.

À saída da segunda ronda com o Governo a FESAP de José Abraão anunciou que o executivo alargou para mais dois níveis remuneratórios os aumentos atribuídos para 2021.

Depois de há dois dias ter anunciado que o primeiro escalão tinha um aumento de 20 euros e passava de 645 euros para 665 euros enquanto até ao quinto nível o aumento seria de mais 10 euros mensais, agora também o sexto e o sétimo nível recebem um aumento de 10 euros.

"O valor do quinto passará para 703 euros, do sexto para 750 euros e do sétimo para 801,91 euros. Há aqui uma valorização da proposta, fomos ouvidos no que diz respeito à necessidade de corrigir estas injustiças mas continuamos a dizer que isto continua a cavar injustiças na base da tabela remuneratória única porque enquanto não forem considerados os pontos que os trabalhadores perderam para efeitos de progressão esta injustiça vai-se manter independentemente das alterações que queiram fazer", sublinha o sindicalista José Abraão.

O dirigente da FESAP adianta que "lamentavelmente 550 mil trabalhadores não vão ter qualquer aumento e vão ter os salários congelados", conclui.

Esta é a ultima ronda do Governo com os sindicatos mas a FESAP pediu uma reunião extraordinária, uma ideia que o Sindicato dos Quadros técnicos do Estado (STE) também apoia.

À falta de mais aumentos salários para todos os funcionários públicos o STE quer uma revisão urgente do sistema de Avaliação e Desempenho.

À saída da segunda ronda negocial com o Governo Helena Rodrigues revelou que o STE vai reivindicar a mexida nas promoções dos funcionários públicos porque "há outros elementos e outras questões que queremos ver resolvidas, negociadas e revistas e que o Governo pode, desde já, preparar a sua calendarização, como por exemplo o sistema de avaliação e desempenho que é um sistema que tem apenas como objetivo conter o crescimento da massa salarial".

Quanto aos aumentos para este ano dos Funcionários Públicos, Helena Rodrigues tem "consciência que aqui, como nos foi dito pelo Governo que a margem é curta. Não haverá nenhuma progressão neste sentido".

O que significa que "continuamos a ser um país pobre" e "vamos continuar sem atrair para a Administração Pública trabalhadores qualificados devido a uma redutora política de rendimentos e de salários", argumenta a sindicalista.