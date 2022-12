"Não há contradição" entre Alexandra Reis e a TAP

© Leonardo Negrão/Lusa (arquivo)

Fontes jurídicas contactadas pela TSF explicam que só existem quatro justificações para se poder entregar na Conservatória do Registo Comercial uma alteração da composição dos órgãos sociais das empresas: desde logo o fim do mandato e o óbito, mas também a renúncia ou a destituição.

Face à facilidade e à rapidez, a renúncia é mais utilizada mesmo que, na prática, seja uma destituição. Há casos em que o "chefe" manda embora o vogal por incompatibilidade de personalidades.

Assim, as fontes contactadas pela TSF admitem que "não há contradição" entre o que a TAP escreve no comunicado à CMVM há dez meses, onde se fala de renúncia ao cargo, e aquilo que a secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, disse esta segunda-feira à Lusa, em que admite que o acordo de cessação de funções como administradora das empresas do universo TAP e a revogação do seu contrato de trabalho com a TAP foram as duas solicitadas pela empresa.

Os advogados especialistas em Mercados de Capitais reconhecem que, na prática, é assim que se estabelece o fim da relação contratual que obriga a seguir iniciar negociações onde se estabelece a indemnização e por fim anunciar o facto como renúncia, foi isto que pode ter acontecido com Alexandra Reis.

Face aos acontecimentos, os juristas garantem que o departamento de emitentes da CMVM já deve estar a pedir esclarecimentos à TAP, já que historicamente é isso que costuma acontecer quando a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) encontra factos nas notícias que podem gerar ruído.

Para já a CMVM, numa nota enviada à TSF apenas diz que "acompanha e supervisiona a informação divulgada pelos emitentes sujeitos à sua supervisão".

No entanto a Comissão de Mercados adianta que no caso da TAP "a lei não impõe a apresentação de uma política de remunerações ou um relatório sobre a sua aplicação". Como tal, informação sobre os acordos referentes ao pagamento de indemnizações no contexto da cessação de funções de membros dos órgãos sociais "não é aplicável a emitentes de obrigações", como é o caso da TAP.

Embora "os emitentes de obrigações cotadas têm o dever de divulgar as alterações que ocorram na composição dos seus órgãos sociais, com rigor e de forma tempestiva", adianta a CMVM.