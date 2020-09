"Não há memória de um ano assim" no turismo do Algarve

© Pixabay

Os hoteleiros do Algarve lembram-se de anos recentes de crise e de o setor turístico passar por dificuldades. Mas quando falam de 2020 têm uma frase que resume tudo: "Não há memória de um ano assim". Quem o afirma é o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve(AHETA).

Elidérico Viegas faz um balanço muito negativo da ocupação hoteleira na época alta. "Tivemos em julho uma taxa de ocupação de 32% e em agosto 60%, meses que tradicionalmente andavam próximo dos 100%", conta.

Para setembro e outubro, após o encerramento do corredor aéreo com a Grã-Bretanha, as perspetivas são igualmente desanimadoras. Se os portugueses e espanhóis ainda conseguiram dar algum alento à restauração e hotelaria durante o verão, o mesmo não irá acontecer neste mês de setembro e nos que se seguem. Muitos hotéis vão encerrar e os campos de golfe estão "às moscas". Para este setor começaria agora a época alta, quando muitos cidadãos ingleses fariam deslocações ao Algarve para jogar golfe nos cerca de 40 campos que existem na região.

No entanto, o responsável pela Associação Regional do Golfe do Sul garante que estão quase sem clientes." Nem estamos já a fazer marcações para este ano", revela José Matias.

"Todos os dias estão a cair cancelamentos", adianta. Por isso, os campos de golfe estão a optar por adiar para o próximo ano as marcações dos turistas. José Matias espera que a partir de fevereiro, se a pandemia o deixar, possa já ter alguns turistas a percorrer os relvados de taco na mão. "Tínhamos reservas para esta altura com os campos quase cheios e afinal estão vazios", lamenta.

Em anos anteriores o Algarve foi considerado o melhor destino de golfe da Europa e o setor vendeu cerca de 1 milhão de voltas nos campos de golfe da região. Este ano, os empreendimentos não estimam vender mais do que metade desse número.

