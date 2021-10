Governo insiste que "não há subida de impostos em nenhum dos escalões"

O secretário de Estado Adjunto dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes © LUSA

Por Francisco Nascimento com Gonçalo Teles 12 Outubro, 2021 • 10:55

O Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, explica que o Governo tem feito um ajustamento nas tabelas de retenção na fonte do IRS "porque devem espelhar a verdadeira liquidação do imposto".

"As tabelas de retenção têm sido ajustadas e tem havido a prática de que o despacho esteja publicado a tempo para as empresas poderem planear os seus sistemas. Esperamos publicar o despacho a tempo de em janeiro já estar em vigor", disse o secretário de Estado, esta terça-feira, durante a conferência de imprensa de apresentação do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

António Mendonça Mendes adianta ainda que a redução de IRS vem completar o que foi feito em 201.8 "Apenas por via dos escalões, são devolvidos mais de 500 milhões de euros às famílias", aponta.

O secretário de Estado fala em "alterações muito substanciais", e em agregado o que se verificam são alterações "entre os 13 % para as famílias com rendimentos entre os 15 e 20 mil euros".

"Se olharmos para algumas das simulações, o que se verifica é uma redução de impostos. Não há subida de impostos em nenhum dos escalões", atira.

António Mendonça Mendes explica que o limite mínimo desceu de 80 mil para 75 mil euros, para "evitar o aumento da poupança fiscal entre os restantes rendimentos.

"O que se assegura é que os ganhos não sejam concentrados nos que tenham rendimentos maiores. Assegurando que todos tenham um alívio fiscal, num pacote virado para o futuro e que privilegia as famílias e os jovens", acrescenta.

"Nunca se fez tantas alterações" no IRS

"Esta é a proposta de IRS que temos", defende o ministro das Finanças, que garante que "nunca se fez tantas alterações" a este imposto, entre desdobramentos e IRS Jovem.

O Programa Regressar e a majoração para as famílias com filhos são outras das bandeiras do OE deste Governo, que agora vai "procurar a aprovação" do mesmo junto dos outros partidos.