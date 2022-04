"Não haverá espaço para Orçamento retificativo"

© Lusa

Por Ana Maria Ramos 13 Abril, 2022 • 18:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Apesar de o Governo considerar "historicamente elevado" o crescimento de 4,9% do PIB e uma descida do défice para 1,9% este ano, é o valor de inflação previsto nos 4% que João Loureiro, professor de economia da Universidade do Porto, realça da proposta do OE 2022, não vendo outras alterações significativas.

Ouça aqui as declarações de João Loureiro, professor de Economia da Universidade do Porto, sobre o OE 2022. 00:00 00:00

A revisão em baixa face aos 3,2%, previstos em outubro, mantém a meta inscrita no Programa de Estabilidade 2022-2026, mas a alteração do quadro macroeconómico face ao impacto do aumento dos preços da energia traz alguma perca de rendimento.

Para este especialista, quando este novo orçamento entrar em vigor, a meio do ano, previsivelmente até junho, já passaram 5 meses e praticamente metade da sua execução está feita e será compasso de espera até se saber quais as novas medidas de Bruxelas.

Face ao cenário de incerteza, permanece a dúvida sobre a continuação do aumento da inflação e quanto tempo irá persistir, depois permanece uma incógnita sobre o que vão ser as novas medidas do banco central europeu que seguramente vão ter que ser postas em prática e vai haver políticas restritivas, os juros vão subir e haverá contração de compra de divida publica por parte do BCE, que provavelmente irão ter impacto económico nas economias dos países da zona do Euro e nesse compasso de espera, chegaremos a outubro quando o executivo terá que apresentar um novo orçamento para o próximo ano e não haverá tempo sequer para apresentar um eventual orçamento retificativo, porque iria coincidir com as datas legais de apresentação do OE de 2023.

Para já, o Governo cortou em 0,1 pontos percentuais para 4,9% o crescimento do Produto Interno Bruto, face ao Programa de Estabilidade.

A previsão significa uma ligeira revisão em baixa face ao cenário macroeconómico do PE para o período 2022-2026, divulgado em 28 de março, que apontava para um crescimento de 5% em 2022, e de 5,5% da proposta do OE2022 chumbada em outubro.

O documento prevê ainda que o rácio da dívida pública caia para 120,7% do PIB este ano, menos 0,1 pontos percentuais do que o previsto no Programa de Estabilidade 2022-2026, o que significará uma redução face aos 127,4% registados em 2021.