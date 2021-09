"Não haverá seguramente aumentos no mercado regulado de eletricidade no próximo ano"

© Mário Cruz/Lusa

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, garante que os clientes do mercado regulado não terão aumento de preço em 2022.

"Não haverá aumento do preço da eletricidade para os consumidores domésticos do mercado regulado no ano de 2022 e que haverá uma redução de pelo menos 30% na tarifa de acesso à rede para industriais", garante o ministro.

Matos Fernandes explica que o mercado regulado engloba "cerca de 20%" dos consumidores. O ministro acredita que as empresas do mercado não regulado não terá aumento nas tarifas, mas caso isso aconteça, deixa um conselho.

"Se por qualquer razão a parte do mercado não regulado no próximo ano tiver tarifas superiores ao do mercado regulado, a transação para o mercado regulado está à distância de um email ou de um telefonema", disse.