"Não temos a ideia de um novo confinamento geral, mas não excluímos restrições suplementares"

As limitações a adotar são "questões" que o Executivo ainda está "a avaliar" © Manuel de Almeida/Lusa

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 17 Novembro, 2020 • 08:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital é mais uma das vozes dentro do Governo que não defende novos confinamentos. No entanto, Pedro Siza Vieira admite a possibilidade de medidas mais restritivas nos concelhos em que o risco é mais elevado. Numa entrevista à SIC, na segunda-feira à noite, o ministro adiantou que o Executivo mantém em aberto um agravamento das restrições em vigor no âmbito do estado de emergência, mas que um confinamento geral é um cenário a evitar a todo o custo.

"Neste momento, não temos a ideia de um novo confinamento geral, mas não excluímos a possibilidade de ter de fazer algumas restrições suplementares naqueles municípios onde o nível de contágio esteja muito acima [do valor de 240 pessoas doentes com Covid-19 por 100 mil habitantes]", realçou o governante. As limitações a adotar são "questões" que o Executivo ainda está "a avaliar", mas o ministro referiu o exemplo de outros países na Europa, em que há restrições a atividades. "Eventualmente, temos de equacionar isso, mas eu não quero antecipar. Isto é uma ponderação que tem de ser feita, e para a qual, aliás, esperamos as indicações das autoridades de saúde."

A opinião de Mário Centeno

Na mesma entrevista à SIC, o ministro da Economia defendeu que a opinião do governador do Banco de Portugal sobre a forma como o Executivo está a lidar com a atual crise não é uma intromissão na esfera do Governo, nem uma crítica às medidas que têm sido adotadas. .

Na segunda-feira, Mário Centeno considerou que as políticas públicas de combate à crise devem ser temporárias porque esta é uma crise temporária, que pode ter consequências duradouras, como, por exemplo, o aumento da dívida pública e privada e e o agravamento das desigualdades.

Perante o alerta de Centeno, Pedro Siza Vieira salientou que "o governador é uma entidade independente". "Havia, aliás, quem questionasse se seria suficientemente independente. O Governo define a política orçamental, propõe na Assembleia da República, e a Assembleia da República aprova, ou não, um Orçamento do Estado para o ano de 2021."

A tutela leva em consideração a perspetiva de Mário Centeno, mas o governador não é o único ouvido durante o processo, vinca o ministro. "Na proposta de lei que o Governo apresentou, de facto, aquilo que nós temos é um conjunto de medidas muito significativas do ponto de vista extraordinário, para apoiar o rendimento das famílias, para dar melhores respostas, imediatas, àquilo que é a situação sanitária, que nos exige mais despesa, e para evitar sobrecarregar empresas e famílias com impostos acrescidos para pagar este acréscimo de despesa que temos."

O Governo tem estado, na Assembleia da República, "a discutir com os vários partidos aquilo que será o desenho final do Orçamento do Estado", e, nesse contexto, esclarece Pedro Siza Vieira, "há muitas opiniões que se vão ouvindo sobre qual deve ser o desenho do Orçamento". "A opinião do governador do Banco de Portugal é mais uma, há muitas outras que vão apresentando. É uma opinião que tem o peso significativo de ser da autoridade de supervisão."

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS