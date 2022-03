"Não temos planeado nenhum racionamento de produtos"

© Bruno Simões Castanheira

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), que também agrega o sector dos super e hipermercados, continua a não haver razão para temer a falta de produtos alimentares nas prateleiras.

O presidente da associação, Gonçalo Lobo Xavier diz que, apesar de ter sido noticiado que algumas superfícies comerciais estariam a limitar a venda de alguns produtos, ainda não está planeado "nenhum racionamento de produtos, nem problemas de maior na cadeia de abastecimento".

No entanto, confessa que "na Europa, estamos todos à procura de outras fontes de matéria-prima e de outras soluções, no caso concreto dos cereais".

"Os ajustamentos demoram algumas semanas, se não meses a ficarem mais estabilizados. Até lá, estamos a fazer todos os possíveis para encontrar outras soluções de maneira a que não faltem produtos nas prateleiras", explicou Lobo Xavier.

"Nós temos casos de lojas que vendiam 40 a 50 litros de óleo de girassol por dia e passaram a vender 400", revelou o presidente da APED, que comparou este fenómeno a um "movimento por parte do consumidor" semelhante "ao do papel higiénico" no início da pandemia da Covid-19.

Para Gonçalo Lobo Xavier, não existe "explicação aparente" , porque "as pessoas não vão passar a beber óleo de girassol". Contudo, atendendo ao "padrão de consumo normal", o presidente acredita "que ainda temos stock" para algum tempo.

Alguns supermercados estão a limitar a venda de óleo de girassol, um bem que, em Portugal, é, em alguns casos, importado da Ucrânia. A notícia foi avançada na quinta-feira pelo Jornal de Notícias, que avançou que algumas grandes superfícies comerciais portuguesas só estão a permitir a compra de três litros ou de três unidades de cada vez.