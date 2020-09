António Costa © Mário Cruz/Lusa

António Costa vincou que Portugal mobilizará as subvenções, mas não os empréstimos, referentes ao Plano de Recuperação e Resiliência delineado pela Comissão Europeia, dada a dívida externa "elevada" que o país apresenta. Portugal "tem de sair desta crise financeiramente mais sólido", defendeu o primeiro-ministro, durante a visita de Ursula von der Leyen a Lisboa, capital verde europeia.

"Não utilizaremos parte relativa aos empréstimos enquanto situação financeira do país não o permitir", afirmou o líder do Executivo.

António Costa considera a pandemia de Covid-19 "uma enorme ameaça à saúde e um enorme desafio à União Europeia", e este é o momento para perceber se "a União Europeia está ou não à altura do desafio". Na perspetiva do primeiro-ministro, o coletivo europeu "respondeu como nunca respondeu em anteriores crises, desde o Banco Central Europeu, nas três linhas de crédito" criadas. Costa sublinhou a "ousadia" europeia de financiar através da emissão de dívida para a criação do Plano de Recuperação e Resiliência, na construção de um caminho mais verde e digital.

Este é, portanto, "passo histórico", na ótica do primeiro-ministro, que sublinha a "enorme responsabilidade dos Estados-membros" para que saiam da crise com dimensões asseguradas: aceleração da transição verde e digital, robustez da resiliência, cumprimento das recomendações de 2019 e 2020.

Em Portugal, o regime das funções reguladas e o combate à segmentação no mercado de trabalho são cruciais, sublinhou o líder do Governo, que lembrou ainda que o programa Portugal2020 está em execução até 2023. A gestão dos mais de 15 mil milhões de euros que Portugal vai receber em subvenções tem de se articular com próximo quadro plurianual até 2029 e com programas como o Connect Europe, na área da mobilidade e energia, e tem de se compatibilizar com dez exercícios orçamentais - Orçamentos do Estado - até ao fim da década.

Neste sentido, lembra Costa que este é um processo ancorado de forma a assegurar coerência entre instrumentos, como o plano de ordenamento de território. Foi com essa preocupação que o Programa de Estabilização Económica e Social contemplou mais de 1150 contribuições comunitárias, reforçou Costa.

No Plano de Recuperação e Resiliência, entrarão projetos exequíveis até 2026, e António Costa explicou que há projetos fundamentais, como a ligação ferroviária internacional ou a extensão de linhas de metro, que não são exequíveis até 2026, apesar de serem importantes para o desenvolvimento do país. Para que as restantes iniciativas sejam contempladas, a única forma é mobilizar colaborações para "concretizar bem o plano". Ou seja, os projetos serão executados em parceria com as autarquias, universidades, politécnicos e comunidade para respeitar "um prazo tão exigente".

Com o objetivo de potenciar a competitividade e coesão territorial e de responder a áreas "críticas" como as necessidades de habitação - já que "dezenas de milhares de famílias ainda hoje não têm condições de habitação", e é preciso responder a "situações de pobreza extrema", como casos de pessoas em situação de sem abrigo -, Costa colocou na mira as áreas metropolitanas, que considera serem mais prósperas mas também onde se concentram as divisões e a maior fratura social. Mas o interior não foi esquecido, garante: está pensada uma estratégia de desenvolvimento transfronteiriço para transformar regiões de fronteira mais atrasadas. Aproximar "Bragança" de "Madrid" com novos centros de desenvolvimento é um dos objetivos.

Portal único de acesso a serviços para o cidadão

Uma das medidas arquitetadas pelo Executivo de Costa passa pela criação de um portal de acesso único para que os portugueses tenham no computador ou telemóvel uma entrada única aos serviços da Loja do Cidadão.

Esta será também uma iniciativa para racionalizar a administração pública, sustenta o líder do Governo.

"Queremos estar na linha da frente"

Costa quer ter pronta a primeira versão do Plano de Recuperação e Resiliência a 14 de outubro, para que seja aprovado no dia seguinte, a 15 de outubro, quando Portugal entregará o primeiro rascunho ao Executivo Comunitário. "Queremos ser dos primeiros países a aprovar o Plano. Queremos estar na linha da frente", declarou o primeiro-ministro, na presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Para Costa, recuperar não pode significar voltar ao lugar "onde estávamos", mas "sairmos mais resilientes" e com mais "potencial competitivo".