Natal verde. Portugal bate recorde de produção energética sem carvão

© Photo by Fré Sonneveld on Unsplash

Por Hugo Neutel 31 Dezembro, 2020 • 16:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Entre 24 e 28 de dezembro Portugal atingiu 111 horas de produção energética sem a contribuição "de qualquer produção térmica clássica", informa a Redes Energéticas Nacionais (REN) em comunicado.

A empresa que gere as autoestradas da energia no país explica o resultado com a "redução de consumos no período do Natal, associada a elevadas disponibilidades eólicas e hídricas."

Neste período "o sistema foi abastecido a partir de produção eólica com 47%, hídrica 19%, importação 17%, fotovoltaica com 2% e os restantes 15% de cogeração e biomassa".

Ainda assim o país importou quase 20% da energia de que precisou. A REN não especifica de onde nem qual a origem, mas a única porta de entrada de energia no país é Espanha, que por sua vez costuma ter uma grande produção eólica.

O anterior recorde era de 88 horas e aconteceu em abril de 2018.