No Algarve arrendam-se quartos, as casas são demasiado caras

Por Maria Augusta Casaca 15 Fevereiro, 2023 • 09:57

O Algarve é uma das zonas do país onde a habitação é mais cara. As poucas casas que aparecem nos sites para alugar são caras e muitas nem têm condições. Duarte Monteiro é professor e está colocado há dois anos numa escola secundária, em Faro. É de Vila Pouca de Aguiar, na região de Trás-os-Montes, e vive a 700 quilómetros de casa.

Alugar habitação própria na região onde está a trabalhar está fora de causa. Os preços são proibitivos. "Desde 700 euros para cima", assegura. "900, 1100 euros... esta semana ainda ando à procura e ofereceram-me um quarto por 400 euros, com água e luz paga à parte e fora da cidade", conta.

Duarte partilha uma casa com um jovem que tem pouco mais de 20 anos. Alugou um quarto por 300 euros, despesas de água e luz à parte, e assegura que não é fácil o convívio.

Conheça o testemunho do professor Duarte Monteiro 00:00 00:00

Aos 49 anos tem pouca privacidade, e não consegue pagar uma habitação. "Se as pessoas não têm ideia, o ordenado base de um professor contratado é de 1050 euros, mais o subsídio de alimentação que anda à volta dos 140 euros", afirma. "Com filhos, com transportes ou outras despesas é impossível", lamenta.

No próximo ano letivo, o professor Duarte Monteiro deverá ficar novamente colocado em Faro e irá deparar-se com o mesmo problema, a dificuldade em arranjar um espaço onde habitar. "Os senhorios ganham mais a alugar ao quarto e, se quisermos recibos, dizem logo que é mais caro", garante.