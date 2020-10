"No mínimo incoerente." Vice-líder parlamentar do PS critica posições do BE sobre OE2021

João Paulo Correia, vice-presidente parlamentar do PS © Miguel A. Lopes/Lusa

Por TSF 24 Outubro, 2020 • 17:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Num vídeo publicado este sábado no Facebook do PS, João Paulo Correia, vice-presidente parlamentar do partido, volta a criticar as posições que têm sido assumidas pelos dirigentes bloquistas.

"Para quem encontrou, nesta matéria, uma linha vermelha para não viabilizar o Orçamento do Estado parece-nos no mínimo incoerente e contraditório que ponderem que o país seja governado em regime de duodécimos quando esse regime já permite ao Governo, se entendesse nesse sentido, emprestar dinheiro ao Fundo de Resolução para que este injetasse no Novo Banco", explicou João Paulo Correia.

O compromisso do Governo é transparente e claro, remata o deputado socialista na véspera do anúncio do sentido de voto do Bloco de Esquerda no Orçamento do Estado e a quatro dias da votação na generalidade no Parlamento.