Novas centrais hidroelétricas do Alto Tâmega garantem energia diária para 11 milhões de pessoas

António Costa esteve presente na inauguração das centrais © José Coelho/Lusa

Por Eduardo Pinto 18 Julho, 2022 • 16:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro, António Costa, cortou, esta segunda-feira, a fita do maior projeto de produção de energia hidroelétrica em Portugal. O complexo de três barragens e outras tantas centrais no Alto Tâmega representa um investimento de mais de 1500 milhões de euros, tem capacidade para produzir mais de 1150 megawatts (MW) e armazenar energia suficiente para o consumo diário de 11 milhões de pessoas nas suas casas.

A empreitada, a cargo da espanhola Iberdrola, abrange sete municípios, maioritariamente no distrito e Vila Real e engloba três barragens: Daivões (Ribeira de Pena) e Gouvães (Vila Pouca de Aguiar) já estão a funcionar com uma potência instalada de quase 1000 MW. A do Alto Tâmega ficará concluída em dois anos.

Refira-se que, graças à capacidade de bombagem, pode armazenar energia para quando for mais necessária e "evitará a emissão de 1,2 milhões de toneladas de CO2 por ano". Segundo a Iberdrola vai "evitar a importação anual de mais de 160 mil toneladas de petróleo".

Ouça a reportagem da TSF 00:00 00:00

De acordo com Ignacio Galán, o desenvolvimento deste projeto só foi possível "graças ao ambiente de estabilidade jurídica e ao bom diálogo mantido com o Governo português nos últimos anos".

O presidente da Iberdrola aproveitou a presença de António Costa para anunciar que a empresa que lidera "poderá duplicar, nos próximos anos, os investimentos feitos em Portugal, atingindo o 3 mil milhões de euros", nomeadamente em "parques eólicos e centrais solares", que já estão em desenvolvimento e terão uma capacidade de 3000 MW, tanto no Alto Tâmega como noutras regiões do país.

O primeiro-ministro, António Costa, ficou agradado com o anúncio do presidente da Iberdrola e, sobretudo com as vantagens das centrais inauguradas esta segunda-feira. "Este caso é muito exemplar", sublinhou, pois só este complexo de barragens "vai produzir uma energia equivalente à da central de carvão de Sines que foi encerrada o ano passado".

Por falar em Sines, Ignacio Galán disse ao primeiro-ministro que a Iberdrola já tem lá terrenos que vão ser dedicados ao "fabrico e exportação de produtos industriais a partir do hidrogénio verde".

O Sistema Eletroprodutor do Tâmega inaugurado, esta segunda-feira, é considerado um dos maiores projetos hidroelétricos na Europa, nos últimos 25 anos. O empreendimento representa mais de 50% do objetivo do Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico. Ribeira de Pena, Boticas, Vila Pouca de Aguiar, Chaves, Valpaços, Montalegre e Cabeceiras de Basto são os concelhos abrangidos por estas intervenções.