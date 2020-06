Novas restrições em Lisboa aumentam incerteza entre lojistas

O líder da AMRR sublinha que a decisão anunciada pelo Governo vem reforçar o momento de incerteza © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Associação de Marcas de Retalho e de Restauração (AMRR) considera que as novas restrições na zona de Lisboa aumentam a incerteza no setor, voltando a exigir uma repartição de sacrifícios "justa" entre lojistas e proprietários dos centros comerciais.

"A AMRR tem afirmado sempre que não coloca em causa as decisões relativas à saúde pública", começa por afirmar, numa nota à imprensa divulgada esta segunda-feira, o presidente da associação, Miguel Pina Martins.

O líder da AMRR realça que "os lojistas, com todas as dificuldades que enfrentam, têm sido parceiros desde o primeiro momento, começando por investimentos de elevados montantes para assegurar que os seus espaços são seguros".

Contudo, Miguel Pina Martins sublinha que a decisão anunciada esta segunda-feira pelo Governo vem "reforçar o momento de incerteza que se vive, juntando ainda os meses de encerramento às últimas três semanas com quebras de vendas na ordem dos 40%".

"O que se torna claro é que o Governo e as forças políticas não podem continuar a ignorar esta situação que afeta um setor de enorme relevância para a economia, e não legislar com vista a assegurar uma justa repartição de sacríficos entre os proprietários e os lojistas", afirma o presidente da AMRR.

Segundo a AMRR, as vendas semanais das lojas de rua e de centros comerciais caíram 40% em relação ao ano passado.

"A análise contou com dados recolhidos em mais de 2000 lojas de associados da AMRR, de norte a sul do país, e referem-se à terceira semana de junho, entre os dias 15 a 21, altura em que foi permitido pelo Governo a reabertura das lojas com maior área, incluindo os Centros Comerciais, em Lisboa, depois de um longo período de encerramento devido à pandemia causada pelo novo coronavírus".

Na mesma nota, os lojistas referiram que "esperavam que após meses de confinamento e pelo facto de estarem a fazer grandes promoções, houvesse uma ida aos centros comerciais para comprar produtos em falta, mas a realidade tem sido diferente".

O Governo vai aplicar a partir de terça-feira a toda a área metropolitana de Lisboa as principais novas medidas de confinamento obrigatório, designadamente as referentes a estabelecimentos e à imposição de um limite para ajuntamentos.

Em conferência de imprensa, em São Bento, no final da reunião do Governo com os cinco presidentes dos municípios atualmente mais atingidos pela pandemia de Covid-19 (Lisboa, Loures, Odivelas, Sintra e Amadora), o primeiro-ministro, António Costa, frisou que parte das novas medidas agora tomadas pelo seu executivo "terá um caráter transversal".

"Algumas das medidas são transversais a toda a área metropolitana. Não podemos ignorar que estamos num espaço onde o grau de mobilidade é muitíssimo grande", alegou António Costa.

Entre as principais restrições, está o regresso da proibição de ajuntamentos com mais de dez pessoas, o reforço da fiscalização de centros comerciais e o encerramento geral dos estabelecimentos às 20h00, exceção feita aos restaurantes para serviço de refeições.