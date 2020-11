O presidente do Novo Banco, António Ramalho © LUSA

Por Lusa 13 Novembro, 2020 • 18:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Novo Banco teve prejuízos de 853,1 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, mais 49% do que no mesmo período do ano passado, segundo as contas esta sexta-feira divulgadas pelo banco.

Em comunicado, o Novo Banco disse ainda que as imparidades adicionais para riscos de crédito e títulos decorrentes da pandemia da covid-19 totalizaram 195,1 milhões de euros e que espera que "o nível de provisionamento se mantenha elevado no próximo trimestre".