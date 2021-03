Novo Banco. Diretor de risco nomeado porta-voz para assuntos da comissão de inquérito

Esta nomeação "permitirá reduzir o efeito da Comissão de Inquérito Parlamentar no dia a dia do Novo Banco" © Igor Martins / Global Imagens

O Novo Banco nomeou o atual diretor de risco, Carlos Brandão, porta-voz para "todos os assuntos" que respeitem à Comissão de Inquérito Parlamentar, visando "esclarecer em detalhe quaisquer dúvidas".

Em comunicado, o Novo Banco refere que a nomeação do ex-presidente executivo (CEO) do Bankinter e ex-CEO do Barclays em Portugal visa "poder esclarecer em detalhe quaisquer dúvidas no âmbito da Comissão de Inquérito ao Novo Banco".

"Esta será uma oportunidade para esclarecer quaisquer dúvidas que ainda possam subsistir sobre o processo de capitalização do Novo Banco. O Carlos poderá contribuir decisivamente para esse esforço e enriquecerá o escrutínio sobre o nosso banco", afirma o CEO do Novo Banco, António Ramalho, citado no comunicado.

Por outro lado, lê-se no comunicado, esta nomeação "permitirá reduzir o efeito da Comissão de Inquérito Parlamentar no dia a dia do Novo Banco numa altura em que os desafios do retorno ao normal são essenciais e muitas das empresas portuguesas se preparam para lidar com a crise económica".

O Novo Banco refere que Carlos Brandão será apoiado pela estrutura de comunicação externa do banco. O responsável agora nomeado foi membro da comissão executiva da operação ibérica do Barclays, com o pelouro do risco e controlo em Portugal e desempenhou funções no Santander Totta e no BBVA.

A comissão de inquérito ao Novo Banco tem como objetivo principal perceber as perdas imputadas ao Fundo de Resolução, que têm sido cobertas por empréstimos do Estado, um âmbito diferente daquele que teve a comissão do BES de 2015.

Depois de sucessivas suspensões de prazo, este inquérito parlamentar arrancou na quarta-feira com a primeira das cerca de 70 audições.