Novo Banco: O "ano da viragem"

Por José Milheiro 28 Fevereiro, 2020 • 20:00

O Novo Banco ainda vive com o fantasma do BES. Mas com os resultados positivos da atividade recorrente em 2019, que se situou nos 177 milhões de euros, e a capacidade de reduzir a herança do passado ano após ano, o presidente da instituição, António Ramalho, pensa que este vai ser o ano da viragem: "ontem falávamos do Cabo das Tormentas, hoje é fácil saber que estamos a dar a volta ao Cabo da Boa Esperança em 2020".

Uma viragem mas sem a garantia de que o Novo Banco não vai voltar a recorrer ao dinheiro do Fundo de Resolução. António Ramalho não se quer comprometer com tempo nem com montantes mas "hoje estou a dizer pela primeira vez que já não falta saber o que temos que fazer falta apenas terminar o que já nos iniciámos e nos propusemos fazer pois estamos perto do turnaround [viragem] que pretendemos realizar no ano 2020", adianta.

O acesso ao chamado Mecanismo de Capital Contingente ainda tem um saldo de 913 milhões de euros que pode ser usados até 2026, para cobrir as imparidades do tempo do BES e neste sentido António Ramalho destaca o trabalho que já foi feito.

"Quando se tem 11,8% de NPL, [mal parado] depois do enorme trabalho, que não tem paralelo na Europa da redução de 36,6% para 11,8%, ainda não estamos lá. Só estaremos lá quando esse valor for inferior a 5%, porque é esse o valor estimado pelo Banco Central Europeu para os bancos de alta qualidade", sublinha o presidente do Novo Banco.