Novo Banco passa de prejuízos a lucros de 154,1 milhões de euros no terceiro trimestre

É uma melhoria face aos prejuízos de 853,1 milhões registados no mesmo período do ano passado © Rodrigo Antunes/Lusa

Por Lusa 28 Outubro, 2021 • 17:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Novo Banco anunciou esta quinta-feira que registou lucros de 154,1 milhões de euros (ME) até ao terceiro trimestre do ano, uma melhoria face aos prejuízos de 853,1 milhões registados no mesmo período do ano passado.

"O novobanco [nova estilização do nome do banco] apresenta um resultado positivo acumulado de 154,1 ME (9M20: -853,1 ME). O resultado do 3.º trimestre foi de +16,4 ME, sendo o terceiro trimestre consecutivo com resultados positivos", já que também lucrou no primeiro (70,7 ME) e no segundo (67,0 ME).

Os resultados acumulados até setembro foram contabilizados "apesar do impacto negativo da operação de troca de dívida concluída no trimestre (-73,5 ME) que permitirá poupanças futuras", pode ler-se no comunicado do banco, também enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).