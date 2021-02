Novo lay-off simplificado já abrange 265 mil trabalhadores e 54 mil empresas

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho © LUSA

O novo lay-off simplificado já abrange 265 mil trabalhadores, de acordo com os dados revelados esta quarta-feira pela ministra do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social.

Ana Mendes Godinho adianta que são 54 mil as empresas que recorreram a esta medida de travão aos despedimentos: "Relativamente aos primeiros dias de confinamento de janeiro de 2021, temos 54 mil empresas com pedidos de lay-off simplificado, abrangendo 265 mil trabalhadores. Já regulámos e prorrogámos o apoio à retoma até ao final do primeiro semestre de 2021, passando, desta vez, a incluir os sócios-gerentes no apoio à retoma."

O apoio extraordinário aos rendimentos destina-se aos beneficiários que chegaram ao fim dos meses de acesso ao fundo de desemprego.

Por outro lado, a ministra Ana Mendes Godinho revelou ainda que no mês passado a medida do apoio à retoma chegou a 11 mil empresas com 80 mil trabalhadores.

