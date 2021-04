Novo Pacto de Cooperação para o setor social pode ficar fechado na próxima semana

Manuel de Lemos, presidente da União de Misericórdias Portuguesas © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Segundo Manuel Lemos, presidente da União das Misericórdias Portuguesas (UMP), em entrevista ao 'podcast' do PS 'Política com Palavra', o setor social "tem estado a trabalhar" com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e com Edmundo Martinho, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que tem acompanhado o setor no processo de negociação com o Governo.

"No próximo dia 20 [de abril], vamos, se não fechar, ficar muito perto de encerrar [as negociações]. Só estamos separados por três pontinhos para eventualmente celebrar esse pacto", disse Manuel Lemos, sem adiantar pormenores sobre os termos do novo acordo com o Estado.

Segundo o presidente da UMP, a proposta de rever o Pacto de Cooperação com o setor social -- assinado em 1996 quando o primeiro-ministro era António Guterres -- surgiu em setembro passado, numa ida dos representantes das instituições de solidariedade social ao Palácio de São Bento para uma conversa com o primeiro-ministro, António Costa, que "agarrou a ideia com ambas as mãos".

O presidente da UMP fez ainda um "balanço muito positivo" do processo de vacinação nos lares de idosos, apontando que nos últimos 15 dias não se registou qualquer óbito nas mais de 400 instituições das misericórdias portuguesas. Defendeu ainda que a decisão de começar por vacinar os mais velhos contra a Covid-19 "foi corajosa".

Manuel Lemos confirmou ainda que este será o seu último mandato à frente da UMP, afirmando que "é preciso dar lugar a outros".