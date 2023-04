Novo presidente da TAP diz que vai olhar para tema dos cortes salariais "com carinho"

Luís Rodrigues © Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

O novo presidente do Conselho de Administração e presidente executivo da TAP, Luís Rodrigues, disse esta sexta-feira que vai olhar para o dossiê sobre os cortes salariais na companhia "com carinho", garantindo que está "do mesmo lado" que os sindicatos.

"Eu não conheço o dossiê, portanto tenho de olhar para aquilo com carinho, tenho de olhar para aquilo com detalhe, tenho que falar com toda a gente, com os sindicatos em particular, e depois seguiremos em conjunto", disse o responsável aos jornalistas durante a manhã, citado pelas televisões, quando questionado se a reivindicação dos sindicatos a um acordo que ponha fim aos cortes salariais é viável.

Nesse sentido, disse ter a certeza de que administração e trabalhadores estão "todos do mesmo lado".

"Eu tenho a certeza de uma coisa, estamos todos do mesmo lado. Estamos todos do mesmo lado, queremos todos o mesmo e é por isso que vamos trabalhar", apontou.

Luís Rodrigues disse que ainda não falou com os sindicatos, mas garantiu que o vai fazer "logo na primeira oportunidade".

"Cheguei aqui hoje, não estou registado, vou falar com eles logo na primeira oportunidade e abordaremos todos os temas que tiverem de ser abordados, sem tabus, e eu tenho a mesma esperança de que eles, que é resolver isto o mais depressa possível, o melhor possível", acrescentou, apontando que vai ter de olhar para os dossiês "com carinho".

Sobre a relação com o Governo, Luís Rodrigues foi questionado lhe tinha sido dito algo por membros do executivo.

"Começas a trabalhar na sexta-feira, dia 14 e faz-te à vida", respondeu, de forma breve.

Luís Rodrigues apontou ainda que está preparado para "fazer a gestão da companhia" e que o Governo "fará a gestão do que o Governo tiver de fazer".

"As duas coisas são separadas, ponto", vincou o administrador quando questionado sobre os comentários dos seus antecessores, que na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP apontaram intervenção excessiva do Governo.

Assim, Luís Rodrigues remeteu para os estatutos da TAP, que determinam essa separação e que "não há outra forma de fazer a coisa".

Luís Rodrigues tomou hoje posse como presidente da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da TAP, sucedendo a Christine Ourmières-Widener e a Manuel Beja, afastados pelo Governo.

O anúncio foi realizado, na quarta-feira, pelo Ministério das Finanças, que adiantou, em comunicado, que a entrada em funções foi aprovada em assembleia-geral de acionistas, na qual o Estado se fez representar pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF).

Na reunião foram também adotadas as decisões sobre os procedimentos para a destituição de Ourmières-Widener (presidente executiva) e de Manuel Beja (presidente do Conselho de Administração), cujo último dia em funções foi na quinta-feira.

Luís Rodrigues transita assim da SATA para a TAP, tendo antes passado pela Nova School of Business and Economics. Na TAP já tinha sido administrador executivo entre 2009 e 2014.

Na quinta-feira, a presidente executiva da TAP disse aos trabalhadores, numa carta a que a Lusa teve acesso, ser "com imensa tristeza" que deixa a companhia, que está mais forte e tem uma posição geográfica privilegiada.

O Governo anunciou a exoneração da presidente executiva da companhia aérea, Christine Ourmières-Widener e a do presidente do Conselho de Administração, Manuel Beja, em 06 de março, depois de divulgados os resultados de uma auditoria da Inspeção-Geral das Finanças (IGF), que concluiu que o acordo para a saída de Alexandra Reis é nulo e grande parte da indemnização de perto de meio de milhão de euros terá de ser devolvida.