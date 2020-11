Novo recorde para a dívida portuguesa: 738 mil milhões

© Gerardo Santos / Global Imagens

De acordo com uma nota de informação estatística do Banco de Portugal, publicada esta quinta-feira, "em setembro de 2020, o endividamento do setor não financeiro situou-se em 738 mil milhões de euros, dos quais 335,3 mil milhões de euros respeitavam ao setor público e 402,7 mil milhões de euros ao setor privado".

Relativamente a agosto de 2020, o endividamento do setor não financeiro aumentou 0,20%, com mais 1,5 mil milhões de euros de dívida no setor não financeiro.

Relativamente a setembro de 2019, o endividamento do setor não financeiro aumentou 2,12%, com mais 16 mil milhões de euros de dívida em apenas 12 meses.

© Banco de Portugal

Pelas contas do Banco de Portugal "este aumento deveu-se ao acréscimo de 0,9 mil milhões de euros do endividamento do setor público e de 0,6 mil milhões de euros do endividamento do setor privado".

Também esta quinta-feira foram publicados os dados sobre o financiamento das administrações públicas em setembro de 2020.

"Entre janeiro e setembro de 2020, o financiamento das administrações públicas foi de 7 mil milhões de euros, valor que compara com menos 1,3 mil milhões de euros registados em igual período de 2019", revela o regulador bancário.

O Banco de Portugal adianta que "desde o início do ano e até setembro de 2020, as administrações públicas financiaram-se junto de bancos residentes em 5,5 mil milhões de euros e junto do exterior em 3,3 mil milhões de euros". E, "o financiamento através de títulos foi de 18,6 mil milhões de euros".