Novobanco volta a ser eleito o melhor na área de trade finance

Pela quarta vez, desde 2018, o novobanco voltou a ser distinguido pela Gobal Finance como sendo o melhor na área de trade finance.

A avaliação, feita anualmente pela revista internacional, em 103 países, baseia-se em critérios como o volume de transações, o serviço prestado ao cliente ou a inovação demonstrada pelas instituições bancárias. Nesta edição, de acordo como o editor da publicação, Joseph D. Giarraputo, terá pesado ainda a forma como os bancos se posicionaram face aos novos desafios colocados pela pandemia de Covid-19. "Foram essenciais a capacidade de adaptação e as soluções apresentadas aos seus clientes, para responder a este desafio sem precedentes, seja com recurso a apoio especializado, seja por via da inovação tecnológica", lê-se na nota enviada às redações.

A atribuição do prémio ao novobanco, pelo quarto ano consecutivo, reflete o papel que esta entidade tem desempenhado no apoio às empresas através, não só, dos produtos que lhes disponibilizou, como também das equipas envolvidas em operações de comércio internacional e na promoção dos apoios necessários à exportação.