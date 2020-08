Número de desempregados inscritos no IEFP volta a aumentar em julho

© João Manuel Ribeiro/Global Imagens

Por Carolina Rico 20 Agosto, 2020 • 11:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O número de desempregados inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) aumentou 37% em julho em termos homólogos.

Segundo dados divulgados esta manhã pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, são agora 407.302 as pessoas inscritas no IEFP, mais 0,2% face ao mês de junho (mais 640 pessoas).

Esta subida verifica-se depois se ter registado uma descida no número de desempregados de maio para junho, com menos 2300 inscritos.

© IEFP

No mês passado contabilizam-se ainda 45.002 jovens desempregados, o que representa um decréscimo de 0,3% face ao mês anterior (-136 jovens), sendo este o segundo mês com descidas em cadeia do desemprego jovem.

Os setor do alojamento, restauração e similares contou no mês passado com uma ligeira recuperação. Depois de aumentos em cadeia sucessivos, em julho houve um decréscimo de 3,5% do desemprego com origem neste setor (-1.530 pessoas) face ao mês de junho.

Consequência da pandemia de Covid-19, desde o início do ano há mais 87 mil desempregados inscritos no IEFP do que no ano passado.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19