Número de novas empresas em Portugal sobe 21% até abril para 17.282

O número de empresas criadas em Portugal atingiu 17.282 até final de abril, um valor 21% superior àquele registado no mesmo período de 2021, mas continua abaixo dos valores pré-pandemia, segundo dados da Informa D&B.

"Entre janeiro e abril de 2022 quase todos os setores registam uma subida na criação de empresas face a 2021, com destaque para os serviços gerais (+673 constituições, +38%), transportes (+564 constituições, +102%), alojamento e restauração (+515 constituições, +45%), serviços empresariais (+513 constituições, +21%) e atividades imobiliárias (+409 constituições, +27%)", refere em comunicado.

O setor do retalho foi o único que sofreu uma queda, com menos 17% novas empresas nesse período.

A Informa D&B acrescenta que a subida de nascimentos em 2022 "é também transversal a todas as regiões e distritos, com destaque para a Área Metropolitana de Lisboa (+1.866 constituições, +39%)".

Em termos mensais, houve uma diminuição de 12,2% para 3.332 novas empresas face a abril de 2021 (3.794).

Apesar deste crescimento, o número de novas empresas está 14% abaixo do registado nos primeiros quatro meses de 2019.

"Apenas três setores superam os valores de 2019: atividades imobiliárias (+18%), tecnologias de informação e comunicação (+18%), agricultura e outros recursos naturais (+0,8%)", acrescenta.

Os encerramentos e as insolvências mantêm-se, por seu turno, abaixo do registado no período homólogo, registando valores inferiores a 2021.

Segundo os dados recolhidos pela Informa D&B, encerraram até 30 de abril deste ano 4.130 empresas, menos 0,6% que no período homólogo e, no mesmo período, registou-se uma descida de 26,1% nas novas insolvências (menos 194 processos para um total de 550).

No mês de abril de 2022 encerraram 757 empresas, menos 22,9% que em igual mês do ano passado.