Nunca houve tantos carros "Made in Portugal"

© Fernando Veludo / LUSA

Por José Milheiro 20 Fevereiro, 2020 • 07:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As vendas portuguesas para o exterior no setor automóvel cresceram 13,6% no ano passado (2019) em comparação com o ano 2018. É por este motivo que o ministro da Economia avança hoje para uma visita de dois dias às fabricas ligadas à fileira da industria automóvel.

A taxa de crescimento das exportações no setor automóvel é superior em 10 pontos percentuais face à taxa de crescimento das exportações no total da economia, correspondente a 3,6%.

Esta quinta-feira e sexta-feira, o Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, visita a Volkswagen Autoeuropa; a Mitsubishi Fuso Truck Europe; o Grupo PSA (Peugeot Citröen); a Faurecia (Assentos de Automóvel); e a Caetanobus.

Em declarações à TSF o ministro sublinha que quer "visitar os quatro produtores de automóveis em Portugal para assinalar a circunstância de em 2019 o país ter batido o recorde de número de veículos produzidos e de veículos exportados".

O ano passado Portugal produziu mais 17,4% veículos do que em 2018 e as exportações cresceram mais de 336 mil veículos.

Isto "coloca Portugal no clube dos grandes produtores automóveis e isso é particularmente notável porque se verificou num ano em que o setor automóvel conheceu uma baixa nas vendas, o que significa que estamos a ganhar significativamente a quota de mercado", revela Pedro Siza Vieira.

Para o ministro, mais do que captar novos fabricantes para Portugal o interesse do Governo é "continuar a assegurar que as empresas instaladas em Portugal continuam capazes de ter presença num mercado que está em grande mudança".

Por outro lado é preciso assegurar que "cada vez mais empresas portuguesas possam participar nesta cadeia de valor, foi por isso que lançamos os clubes de fornecedores da VW e da PSA de forma a que os veículos produzidos em Portugal tenham cada vez mais componentes fabricados em Portugal".

O ministro Pedro Siza Vieira de visita a um sector que tem um volume de negócios de 16 mil milhões de euros por ano e envolve 71 mil empregos diretos.