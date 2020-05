29 Maio, 2020 • 10:34 Partilhar este artigo Facebook

A conferência online CTT e-Commerce Moments, dinamizada pelos CTT, Dinheiro Vivo e TSF, procura dar a conhecer os principais desafios da revolução que vivemos no comércio com a crescente importância do online e como ajudou a responder à crise pandémica que vivemos.

Aborda-se também os pequenos negócios e a forma como, para sobreviver, tiveram de aderir ao e-commerce em tempo recorde. Depois de quase dois meses de espaços físicos encerrados, o comércio em geral não esteve parado durante a pandemia e muitos negócios estrearam-se pela primeira vez lojas online.

O novo coronavírus obrigou a sociedade portuguesa a viver de uma outra forma e acelerou o processo de digitalização que já decorria. Os comerciantes têm procurado novas formas de manter o seu negócio vivo, e a internet tem aberto as portas para o futuro.

Pode assistir online e em direto à conferência desta manhã entre as 9h30 e as 12h00.

PROGRAMA

"COVID-19: Impact on e-commerce and what"s next for Portugal"

09h30m / Welcome

Elsa Rodrigues, jornalista GMG

Opening Session

João Bento, CEO, CTT

9h40m / Some e-commerce market insights

Alberto Pimenta, Head of E-Commerce, CTT

9h50m / Panel 1 - Future of retail. E-response to pandemic crisis

Moderador: Paulo Tavares, jornalista GMG

Francisco Dias, Head of E-Commerce, Decathlon Portugal

Patricia Santos, Head of E-Commerce, Delta - Grupo Nabeiro

Paulo Pinto, CEO, La Redoute

Alexandre Santos, Country Manager PcComponentes Portugal

Joana Pina Pereira, E-Commerce Director, Worten (SONAE)

10h50m / Panel 2 - How can e-commerce save small businesses?

Moderador: João Tomé, jornalista GMG

Gaspar d´Orey, CEO, Dott

Carla Oliveira, Marketplace Manager, FNAC Portugal

Sebastiaan Lemmens, Head of OLX Portugal

Andreia Grave, Marketing Director, Espaço Casa

Jorge Brito, Executive Secretary, CIM Coimbra

12h00m / Closing session

João Sousa, Executive Board Member, CTT