"O Governo percebeu, canalizou verbas, e vamos assegurar os transportes públicos"

Para que não haja qualquer dúvida por parte dos utentes, o transporte público será assegurado

Por Raquel de Melo e Catarina Maldonado Vasconcelos 07 Abril, 2020 • 14:30

A Associação Nacional de Transportes de Passageiros aplaude a decisão do Governo de aprovar várias medidas de apoio ao setor, entre as quais linhas de crédito para as empresas. O presidente da ANTROP, Cabaço Martins, garante que o Governo percebeu a necessidade das empresas, que, ainda assim, vão continuar a laborar "numa lógica de sobrevivência". Não se trata, diz, da obtenção de lucros.

"Este apoio do Governo vem na altura certa para que as empresas continuem a garantir a sobrevivência das empresas, sem margens de lucro", assinala o presidente da ANTROP.

Cabaço Martins, ouvido pela jornalista Raquel de Melo, comenta os apoios garantidos pelo Governo. 00:00 00:00

Ainda não é conhecido o funcionamento das linhas de crédito, mas Cabaço Martins acredita que estas serão semelhantes às abertas para outros setores. "Neste momento, ainda não temos informação precisa das linhas de crédito. Sabemos o que tem sido decidido pelo Governo para outros setores, portanto admitimos que sejam linhas de crédito de reembolso a quatro ou cinco anos, com taxas de juro baixas; foi isso que pedimos, senão não valeria a pena."

O presidente da ANTROP sublinha que os transportes públicos continuarão a ser assegurados. 00:00 00:00

É disso que estão à espera as empresas de transporte: de linhas de crédito com aplicabilidade semelhante à dos outros setores, mas Cabaço Martins realça que "mais importantes do que as linhas de crédito são as medidas adotadas pelo Governo, que permitem que as empresas possam ter algum encaixe financeiro, embora relativamente reduzido, e com uma adequação perfeita com as autoridades de transportes no que diz respeito à oferta de transporte público".

E, para que não haja qualquer dúvida por parte dos utentes, o transporte público será assegurado, garante o presidente da ANTROP. "Os transportes públicos nunca deixaram de funcionar, vão continuar a funcionar. Vamos, com as autoridades de transportes, tentar encontrar a melhor solução para perceber qual a necessidade de transporte das populações, e vamos garanti-la com este apoio do Governo."

Sem receitas, apenas custos, a Associação Nacional de Transportes de Passageiros enaltece, ainda assim, a proatividade do Executivo. "O Governo percebeu isso, canalizou verbas, e, com isso, vamos assegurar os transportes públicos no próximo trimestre."