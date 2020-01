Rendas desceram em Lisboa pela primeira vez em três anos

A desaceleração pode não indiciar um acompanhamento do mercado quanto aos preços para venda © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Um sinal que pode indiciar uma estabilização da tendência que se tem vindo a verificar nos últimos anos. As rendas em Lisboa sofreram um decréscimo pela primeira vez desde 2016, uma descida que se verificou no terceiro trimestre do último ano na ordem dos -1,4%.

É o jornal Público que assinala esta alteração, e cita o Índice de Rendas Residenciais da Confidencial Imobiliário para apontar uma descida de preços que pode ou não ser um evento isolado ou de facto a inversão da tendência de aumento, já que no resto do país se verificou uma valorização de 0,2% e no Porto as rendas continuam a subir 2,5%.

As variações respeitantes aos três anos anteriores situavam-se até os 7%, o valor mais alto desde há dez anos. Citado pelo jornal Público, o diretor da Confidencial Imobiliário, responsável pelas estimativas, vinca que esta mudança pode significar o retomar de um "ponto de equilíbrio" depois de tantas subidas. No entanto, Ricardo Guimarães não descarta futuras subidas, se o poder de compra aumentar, bem como o rendimento da população.

Entre 2010 e 2013, analisa a mesma publicação, as rendas desceram cumulativamente até os 19,3% negativos, o que espoletou depois um período de recuperação. Em 2016, as rendas voltaram mesmo a atingir valores similares aos de 2010, e seguiram-se então subidas trimestrais mais extrapoladas.

As estatísticas do Índice de Rendas Residenciais mostram que entre 2016 e 2018 as rendas na capital apresentaram subidas trimestrais médias de 4,5%. Já a variação homóloga foi de 17,3%, com um máximo de 21,9%. Estes acréscimos subsequentes levaram a que, no final de 2019, se tenham atingido rendas 44% superiores aos de 2010. Ao todo, a recuperação máxima conseguida desde o pico mais baixo atingido durante a crise (2013) foi de 78%.

A desaceleração pode não indiciar um acompanhamento do mercado quanto aos preços para venda e compra de casa em Lisboa. Neste momento, a variação homóloga dos preços das casas é de 9%, um valor bastante superior ao crescimento das rendas em termos homólogos.