O orçamento "sem passos atrás", a greve dos enfermeiros e outros destaques TSF

São muitas as medidas da proposta do Orçamento do Estado para 2022, entregue na Assembleia da República na noite de segunda-feira, que vão mexer no bolso dos portugueses. Ou não fosse este um documento dedicado "às classes médicas e focado nos jovens". Do desdobramento dos escalões do IRS aos aumentos das pensões, sem esquecer o apoio às crianças mais pobres e as mais-valias mobiliárias, fique a conhecer algumas das principais medidas do Orçamento para o próximo ano.

O ministro das Finanças pede "sentido de responsabilidade e exigência" referindo-se a eventuais riscos de o Orçamento do Estado para 2022 não ser viabilizado. Num piscar de olho à esquerda, João Leão deu a entender que é necessário aprovar o documento "sem passos atrás e sem passos maiores do que a perna".

O Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, explica que o Governo tem feito um ajustamento nas tabelas de retenção na fonte do IRS "porque devem espelhar a verdadeira liquidação do imposto". António Mendonça Mendes adianta ainda que a redução de IRS vem completar o que foi feito em 201.8 "Apenas por via dos escalões, são devolvidos mais de 500 milhões de euros às famílias", aponta.

O redesenho dos escalões do IRS abrangerá mais de um milhão e meio de agregados com rendimento coletável superior a 10.736 euros. Veja aqui a simulação.

