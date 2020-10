O pesadelo de uma noite de verão. Alojamento turístico recuou em agosto

© André Vidigal / Global Imagens

Apesar de agosto continuar a ser o mês mais forte do turismo nacional, neste ano de pandemia o alojamento turístico recuou 43,2% face ao mesmo mês do ano passado e a presença de turistas estrangeiros diminuiu 72%.

Sendo o mais expressivo a quebra de quase 80% de turistas oriundos do Reino Unido, um país que o ano passado representou 18% do total das dormidas em hotéis portugueses no mês de agosto.

De resto, se o número de hóspedes não afundou ainda mais isso deve-se a que as dormidas de portugueses (apesar de descerem) apenas diminuíram 2% em relação ao período homólogo.

Mesmo assim, em agosto, cerca de 21% dos estabelecimentos de alojamento estiveram encerrados ou não registaram movimentos.