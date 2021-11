O Rendimento Básico Incondicional é ou não uma utopia?

O eurodeputado da Aliança Verde Europeia, Francisco Guerreiro © Global Imagens (arquivo)

A série "RBI: um caminho de liberdade" foi apresentada, e os primeiros três episódios já estão disponíveis.

O eurodeputado Francisco Guerreiro, da Aliança Verde Europeia, é o produtor, explicou na TSF, os conceitos gerais que suportam a ideia do RBI, também designado de rendimento universal.

Com séculos de debate filosófico, o Rendimento Básico Incondicional, assenta na ideia de todo o cidadão ter direito a um rendimento pago pelo estado, sem fazer depender esse pagamento de quaisquer condições.

Ouça aqui as declarações de Francisco Guerreiro. 00:00 00:00

Francisco Guerreiro explicou na TSF, que a série que criou, propõe-se ouvir vozes diversas sobre assuntos diversos, mas sempre alimentando a ideia da sustentabilidade do RBI, e do contributo que a ideia pode ter para uma sociedade mais justa, e com menos exclusão.

O eurodeputado admite que ainda não chegou a hora desta proposta ser vinculativa na generalidade dos programas eleitorais, mas o assunto deve entrar em alguns debates.

Nas próximas semanas, no Porto, em Coimbra e em Évora, serão revelados os restantes episódios.