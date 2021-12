Défice melhora em 2.219 milhões de euros até novembro e atinge 6.652 milhões

João Leão © Rodrigo Antunes/Lusa

Por Lusa 28 Dezembro, 2021 • 17:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O défice orçamental melhorou em 2.219 milhões de euros (ME) até novembro, totalizando 6.652 ME em contabilidade pública, avançou esta terça-feira o Ministério das Finanças em comunicado.

"O défice das Administrações Públicas atingiu 6.652 ME até novembro em contabilidade pública, um desagravamento de 2.219 ME explicado pelo crescimento da receita (8,6%) superior ao da despesa (5,0%)", pode ler-se no comunicado do gabinete do ministro João Leão, que antecipa a Síntese da Execução Orçamental, que será divulgada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

De acordo com o comunicado, a despesa primária aumentou 6,2% até novembro "em resultado das medidas extraordinárias de apoio à economia e do forte crescimento da despesa no Serviço Nacional de Saúde (SNS).