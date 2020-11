Embalagens de takeaway vão custar 30 cêntimos

© Igor Martins/Global Imagens

A contribuição sobre as embalagens de utilização única adquiridas em refeições prontas a consumir foi aprovada esta terça-feira pelo Parlamento e vai ser aplicada a partir de 1 de janeiro de 2022.

A proposta do PAN mereceu o voto a favor do PS, as abstenções do PSD e do Bloco de Esquerda e os votos contra do PCP; CDS, Chega e Iniciativa Liberal.

O PAN justifica a proposta com o objetivo de "promover a redução sustentada do consumo de embalagens de utilização única adquiridas em refeições pronta a consumir, nos regimes de pronto a comer e levar ou com entrega ao domicílio, e a consequente redução da quantidade de resíduos de embalagens"

A contribuição de 0,30 euros incide sobre cada embalagem primária, incluindo embalagens de serviço, independentemente do material de que são feitas e o valor "é obrigatoriamente discriminado na fatura".

O PAN prevê que esta contribuição pode ser revista em função da evolução da introdução destas embalagens no consumo e do seu conteúdo em material reciclado.

A proposta agora aprovada detalha que "o comercializador de refeições prontas a consumir, nos regimes de pronto a comer e levar não pode obstaculizar à utilização de recipientes próprios do consumidor final"

As receitas resultantes da cobrança desta contribuição revertem para o Estado (50%) e Fundo Ambiental (40%), entre outras entidades.