Operação Esplanada Segura: ASAE instaura 21 processos de contraordenação

A ASAE realizou esta quinta-feira uma ação de fiscalização no âmbito da Operação Esplanada Segura. Os inspetores fiscalizaram quase 200 operadores económicos de norte a sul do país.

Em comunicado enviado à TSF, a ASAE indica que foram instaurados 21 processos de contraordenação. Destes, 14 estavam relacionados com "incumprimento das regras de ocupação, lotação, permanência, distanciamento físico nos locais abertos ao público e ainda, de sete processos de contraordenação por infrações relacionadas com a atividade económica".

"Foram suspensas as atividades de 4 estabelecimentos retalhistas com áreas de venda superiores a 200m2 e que se encontravam abertos ao público, no concelho de Lisboa, pelo incumprimento do dever de suspensão de atividade", indica a nota da ASAE enviada às redações.