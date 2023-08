Operações com cartões estrangeiros aumentam 18% nos dias anteriores à JMJ

"Esta evolução contribuiu para um crescimento global do número de operações na rede Multibanco, em todo o território nacional, de 6%" © André Luís Alves / Global Imagens

As operações com cartões estrangeiros na rede Multibanco subiram 18% entre 27 de julho e 1 de agosto, na semana anterior à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), de acordo com os dados SIBS Analytics divulgados esta sexta-feira.

"Esta evolução contribuiu para um crescimento global do número de operações na rede Multibanco, em todo o território nacional, de 6%", refere a entidade.

Por origem dos cartões de estrangeiros, "é possível perceber que, os países com maior crescimento no número de operações face ao mesmo período do ano passado foram o México (+147%), Austrália e Singapura (ambos com +142%), Nova Zelândia (+126%) e República da Coreia (+125%)".

Se a analise corresponder apenas os países onde decorreram as últimas cinco edições das JMJ (Panamá, Polónia, Brasil, Espanha e Austrália), "verificamos que o crescimento médio do número de operações é de 25%, ou seja mais 7 pontos percentuais do que o total de operações efetuadas com cartões estangeiros no período em análise".

Relativamente aos países que organizaram as cinco edições anteriores da JMJ, "é visível que, em todos eles, se verificaram mais visitantes do que no período homólogo, com uma variação total de +25%. De destacar um aumento expressivo de +276% de visitantes do Panamá", segundo a SIBS.

Por principais destinos dos participantes da JMJ no território nacional, "nos dias com atividades nas diversas Dioceses nacionais que antecedem o evento, verificou-se um aumento de 57% no número de transações de visitantes em Santarém (distrito onde se enquadra o Santuário de Fátima), de 26% em Coimbra e de 23% em Évora".

No período em análise, Portugal recebeu visitantes que não estavam em território nacional na semana anterior (entre 19 e 25 de julho) de países como sejam Anguila, Belize, Ilhas Cook, Ilhas Salomao, Jibuti, Nova Caledonia, República Centro-Africana, Saint Vincent And The Grenadines, Samoa, Samoa Americana e Vanuatu.