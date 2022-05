Orçamento do Estado aprovado pela maioria do PS. Deputados do PSD/Madeira abstiveram-se

Orçamento do Estado para 2022 foi esta sexta-feira aprovado pela maioria do PS © LUSA

O Orçamento do Estado para 2022 foi aprovado, esta sexta-feira, em votação final global no Parlamento, com os votos a favor do PS e as abstenções dos deputados do PSD/Madeira e dos deputados únicos do PAN e Livre.

O diploma foi aprovado pelos deputados do PS, que têm a maioria absoluta dos 230 lugares no parlamento, e teve as abstenções dos deputados do PSD eleitos pelo círculo eleitoral da Madeira, Sara Madruga da Costa, Sérgio Marques e Patrícia Dantas, assim como dos deputados únicos do PAN, Inês Sousa Real, e do Livre, Rui Tavares.

PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP e BE votaram contra a proposta.