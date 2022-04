Orçamento prevê 11 milhões de euros para áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais

Fernando Medina, ministro das Finanças © José Sena Goulão/Lusa

As áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e as 21 comunidades intermunicipais (CIM) vão receber 11 milhões de euros este ano, segundo a proposta de Orçamento do Estado (OE2022), entregue esta quarta-feira na Assembleia da República.

O Governo mantém assim exatamente a mesma verba (11.074.483 euros) que tinha inserida na proposta de OE2022 entregue em outubro do ano passado, e posteriormente chumbada no parlamento, e que representa mais 3.858.648 euros do que o que foi aprovado para 2021 (cerca de 7,2 milhões).

As duas áreas metropolitanas são as que terão maiores transferências: 1.433.266 euros para a Área Metropolitana do Porto (AMP) e 934.746 euros para a Área Metropolitana de Lisboa (AML).

No caso da AML, a proposta de OE2022 prevê ainda uma transferência de 31.225.005 euros para financiar as suas competências de autoridade de transportes, um valor idêntico ao de 2021.

As CIM que vão receber maiores verbas este ano são a do Tâmega e Sousa (627.797 euros), a das Beiras e Serra da Estrela (623.324 euros), a do Douro (603.390 euros) e a da Região de Coimbra (568.245 euros).

As CIM com menores transferências são a do Alentejo Litoral (239.763 euros), a da Beira Baixa (272.337 euros), a do Alto Tâmega (285.726 euros) e a do Oeste (291.942 euros).