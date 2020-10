Orçamento do Estado tem de ser aprovado para evitar crise, apela Augusto Santos Silva

Augusto Santos Silva © Orlando Almeida / Global Imagens

Augusto Santos apela à aprovação do Orçamento do Estado. O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros confia no sentido de solidariedade das bancadas da oposição em nome da estabilidade do país.

Ao discursar, esta segunda-feira, numa conferência da Agência para Internacionalização e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Augusto Santos Silva não quis individualizar as bancadas parlamentares, mas fez um apelo ao sentido de responsabilidade de todos os partidos.

"A minha obrigação como ministro dos Negócios Estrangeiros, com a responsabilidade, ao mesmo tempo pela política europeia do país e pela política de internacionalização da sua economia, é chamar todos no Parlamento ao sentido indispensável para que o Orçamento do Estado possa ser aprovado e se evite qualquer crise", sublinha.

O ministro adianta ainda que "no momento em que Portugal discute com a Comissão Europeia o seu Plano de Recuperação e Resiliência, no momento em que Portugal vai assumir a presidência do Conselho da União Europeia, no momento em que vão estar disponíveis, no princípio de 2021, os instrumentos financeiros poderosos que o Conselho Europeu criou, designadamente o Fundo de Recuperação, mas também o quadro financeiro e plurianual, não se compreenderia que, nessas circunstâncias, o país, por sua iniciativa, criasse uma crise", argumenta.

Augusto Santos Silva disse estas palavras numa conferência da AICEP onde a Agência para a Internacionalização revelou que nos últimos seis meses, em plena pandemia, a AICEP injetou cerca de 60 milhões de euros na economia.