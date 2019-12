Orçamento verde. Todas as novidades "no caminho para a neutralidade carbónica"

Quem instalar em casa unidades de produção renovável tem uma dedução máxima de mil euros em sede do IRS © Mike Blake/Reuters

Mais de 86 milhões de euros para 4 empresas de transportes públicos de Lisboa e do Porto. O dinheiro vai servir para a compra de nova frota e para a expansão da rede. O Metro do Porto recebe 40 milhões de euros e o Metropolitano de Lisboa encaixa 34 milhões de euros, enquanto a CP não leva mais de 5 milhões de euros.

Ainda nesta distribuição de milhões para o transporte público coletivo o Governo mantém verbas para continuar a redução de preço dos passes sociais. A Área Metropolitana de Lisboa vai receber 31 milhões de euros quando no primeiro ano desta medida, os 18 municípios da grande Lisboa receberam 73 milhões de euros.

De resto, depois de ano passado ter nascido o Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) este é o ano do Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público (PROTransP), "com vista à descarbonização da mobilidade e à promoção do transporte público".

O PROTransP tem um valor anual até 15 milhões de euros que saem do Fundo Ambiental. O Governo tem ainda que criar um despacho para determinar "a forma de distribuição do valor previsto" pelas comunidades intermunicipais.

Por outro lado, o "bolo" dedicado ao incentivo à introdução no consumo de veículos de baixas emissões passa de três para quatro milhões de euros. E, pela primeira vez, "o incentivo é extensível a motociclos de duas rodas e velocípedes e a ciclomotores elétricos".

A par da discriminação positiva aos carros elétricos continua a guerra contra o gasóleo. No Imposto Sobre Veículos (ISV) os carros "ficam sujeitos a um agravamento de 500 euros no total do montante do imposto a pagar", pode ler-se no articulado do OE2020.

Se o gasóleo continua a ser a ovelha negra da Rua Século (sede do ministério do Ambiente) o carvão já está a ser descontinuado e por isso vai ser transferida uma verba de 100 mil euros do Fundo Ambiental "com vista à elaboração de um estudo para definição das necessidades de requalificação dos trabalhadores das centrais a carvão do Pego e de Sines, decorrente da antecipação do encerramento das centrais".

Já para fomentar a existência do produtor consumidor de energia, quem instalar em casa unidades de produção renovável tem uma dedução máxima de mil euros em sede do IRS.

E, apesar da ambição na emergência climática num país florestal, o Governo continua a dedicar a mesma verba "em projetos agrícolas e florestais que contribuam para o sequestro de carbono e redução de emissões de gases com efeito de estufa". O executivo vai pagar 4,5 milhões de euros por estes serviços de ecossistema e investe 29 milhões de euros do Plano de Desenvolvimento Regional em medidas de apoio à agricultura biológica.