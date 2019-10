Organizações da Pesca de Cerco preocupadas com corte de 50% na pesca do carapau

© pixabay

A Associação Nacional das Organizações da Pesca de Cerco vê a intenção de Bruxelas de cortar em 50% a pesca de carapau com muita preocupação. Humberto Jorge, presidente da Anopcerco, diz que esta proposta não faz sentido.

"Uma redução de 50% não faz sentido nenhum, até porque quando nos deslocamos a Bruxelas para discutir o problema da sardinha e do biqueirão nos foi dito, claramente, "pequem carapau, o recurso está em ótimo estado", avança à TSF.

As propostas de Bruxelas vão ser debatidas em dezembro pelos ministros das pescas da União Europeia. O presidente da Associação Nacional das Organizações da Pesca de Cerco acredita que o corte proposto não vai avança, caso contrário é natural que haja "repercussões no preço médio" do peixe.

"Não estamos contentes. Estamos preocupados e esperamos que os ministros das pescas, nomeadamente o nosso, consigam atenuar essas reduções ou até mesmo acabar com elas", remata.